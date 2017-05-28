أصدر الرئيس بشار الأسد , يوم الأحد, مرسوماً تشريعياً يتيح لأخوة وأخوات الشهداء التقدّم للمسابقات والاختبارات العامة ضمن نسبة الـ 50% المحجوزة لذوي الشهداء, وذلك في حال عدم وجود هؤلاء أو عدم تقدمهم للمسابقة أو الاختبار.

ونص المرسوم التشريعي , الذي حمل رقم 22 لعام 2017 , على تعديل المادة 2 من القانون 36 لعام 2014 حول حجز نسبة 50 بالمئة من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة لذوي الشهداء ومن في حكمهم.

ويحق للأخوة والأخوات الأشقاء للشهداء في حال عدم وجود أحد من ذوي الشهيد التقدم إلى المسابقات أو الاختبارات التي تجريها الجهات العامة أو عند وجودهم وعدم تقدمهم إلى المسابقة أو الاختبار.

و تضاف علامات تثقيل لذوي الشهداء والأخوة والأخوات الأشقاء للشهيد في المسابقات والاختبارات وفقا للأسس التي تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وكان الأسد اصدر، في عام 2014، قانونا يقضي بحجز 50% من الشواغر المراد ملؤها بموجب المسابقات والاختبارات لذوي الشهداء.

يشار الى ان رئاسة مجلس الوزراء أعلنت مؤخرا عن تشكيل لجنة وزارية تعمل على إنجاز صك تشريعي خاص بتعيين 50 بالمئة من ذوي الشهداء الذين قضوا بالصراع المسلح في سوريا, في الوظائف الشاغرة في وزارات ودوائر الحكومة.