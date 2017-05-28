فرض المنطق نفسه وأنهى برشلونة مغامرة ديبورتيفو ألافيس عندما تغلّب عليه 3-1 في نهائي كأس إسبانيا، محققاً لقبه التاسع والعشرين.

وعوّض برشلونة خسارته لقب الدوري الإسباني لصالح منافسه ريال مدريد وخروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس الإيطالي عندما حافظ على لقب كأس إسبانيا.



وسجّل ميسي هداف الدوري الإسباني هدفاً وصنع آخر لصالح برشلونة في المباراة التي أقيمت على ملعب فيسنتي كالديرون في مدريد السبت.



ودوّن ميسي أول أهداف المباراة مع الدقيقة الثلاثين من تسديدة جميلة قبل أن يدرك الفرنسي ثيو هيرنانديز التعادل بعدها بثلاث دقائق من ركلة حرة مباشرة عجز الهولندي سيليسين عن التصدي لها.



واستغل برشلونة انخفاض تركيز ديبورتيفو ألافيس في آخر دقائق الشوط الأول عندما منحه البرازيلي نيمار هدف التقدم (45) مستفيداً من تمريرة البرتغالي أندريه غوميز الذي شارك كبديل للأرجنتيني ماسكيرانو المصاب مع الدقيقة (11).



وعاد ميسي للظهور مجدداً مانحاً كرة ذكية لباكو ألكاسير حيث نجح المهاجم القادم من فالنسيا في إضافة هدف برشلونة الثالث (45+3).



ولم يطرأ أي تغيير على النتيجة في الشوط الثاني بالرغم من محاولات الفريقين الكثيرة وشهدت بعض الدقائق توتراً من لاعبي برشلونة وديبورتيفو ألافيس وخاصة مع الدقيقة السادسة والسبعين عندما أنذر كل من إنييستا وميسي من برشلونة والبديل روبين سوبرينو من طرف ديبورتيفو ألافيس.



وتوّج برشلونة باللقب للمرة الثالثة توالياً ليودع مدربه لويس إنريكي بأفضل طريقة ممكنة في مباراته الأخيرة بعدما أعلن رحيله عن البلوغرانا في فترة سابقة.