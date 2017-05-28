باريس سان جيرمان يهزم أنجي في الوقت القاتل ويتوج بلقب كأس فرنسا اخبار الرياضة شارك

أحرز باريس سان جيرمان لقبه الحادي عشر في مسابقة كأس فرنسا لكرة القدم (رقم قياسي)، بفوزه على آنجي 1-0 السبت على ملعب "استاد دو فرانس" في باريس.

وسجل هدف الفوز المدافع السنغالي المخضرم عيسى سيسوخو (90+1 خطأ في مرمى فريقه).



وهذا اللقب الثالث على التوالي لفريق المدرب الإسباني أوناي إيمري الذي قاده إلى كأس الأبطال المحلية وكأس الرابطة على حساب موناكو الذي أوقف سلسلة انتصاراته في الدوري. سيريانيوز

2017-05-28 00:47:01 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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