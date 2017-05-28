توج أرسنال بكأس إنكلترا بعد فوزه على تشيلسي في النهائي 2-1 على أرضية ملعب ويمبلي في العاصمة الإنكليزية لندن اليوم السبت.

وبات أرسنال أكثر فريق يتوج بالبطولة برصيد 13 مرة.



وسجل للفائز التشيلي ألكسيس سانشيز 4، والويلزي آرون رامسي 79، أما هدف البلوز الوحيد فأحرزه الإسباني من أصل برازيلي دييغو كوستا 76.



ولعب البلوز منقوصي الصفوف بعد طرد النيجيري فيكتور موسيس، في الدقيقة 68 لنيله الإنذار الثاني.



وأنقذ المدرب الفرنسي أرسن فينغر موسمه بالفوز على بطل الدوري، خصوصاً أنه لم يخرج فقط خالي الوفاض قبل هذه البطولة، بل لم يتأهل حتى لدوري أبطال أوروبا، وهو اللقب السابع لفينغر في الكأس (رقم قياسي).



وهذه ثاني مرة يفوز فيها أرسنال على تشيلسي في نهائي الكأس بعد 2002 عندما تفوق عليه بهدفين.



من جهته، فشل تشيلسي حامل اللقب 7 مرات آخرها في 2012، بتحقيق الثنائية في الموسم الأول لمدربه الإيطالي انطونيو كونتي، ليعجز عما حققه مواطنه كارلو أنشيلوتي الذي منح تشيلسي ثنائية الدوري-الكأس في موسمه الأول في "ستامفورد بريدج".