أوقفت السلطات اللبنانية يوم الخميس، 5 سوريين بتهمة الدعارة في منطقة ساحل علما بلبنان.

وذكرت الوكالة (الوطنية) اللبنانية، أنه تم توقيف 4 فتيات سوريات بجرم ممارسة الدعارة، إضافة إلى توقيف شخص آخر بتهمة تسهيل دعارة.

وحسب الوكالة، تبين أن الرجل مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم ومذكرة توقيف بجرائم، اتجار بالبشر وتسهيل دعارة، اطلاق نار من سلاح حربي ونقل اسلحة حربية.

وكانت السلطات اللبنانية القبض نيسان الماضي، على ثلاثة سوريين بتهم تتعلق بالاعتداء الجنسي "زنى المحرمات" و تسهيل الدعارة لفتاتين قاصرتين في طرابلس بلبنان.

وسَبق أن ألقت السلطات الأمنية القبض على عدد من السوريين ومحاكمتهم بتهم مختلفة كتسهيل الدعارة و القتل والسرقة وحيازة السلاح والأوراق المزورة والانتماء الى شبكات إرهابية وغيرها من الأعمال المخالفة.

سيريانيوز