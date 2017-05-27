دعا كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم السبت, الى مواصلة التعاون بين دول الجوار في منطقة الخليج.













وقال أمير قطر خىل اتصال هاتفي مع روحاني ان "المفاوضات هي الطريق الوحيد لحل المشكلات في المنطقة"، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده "لا ترى أي مانع في مسار تعزيز العلاقات الثانية".



واضاف ان " الحوار والمفاوضات تشكل قطعا السبيل الوحيد لحل المشاكل، وأن عملية الوساطة التي تبنتها دولة الكويت بالنيابة عن دول الخليج العربية يجب أن تتواصل".



وقدم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التهاني بمناسبة فوز روحاني لولاية رئاسية ثانية في إيران وحلول شهر رمضان المبارك، مؤكدا أن "الدوحة وطهران تجمعهما علاقات وثيقة وتاريخية عريقة".



ويأتي هذا الاتصال بعد ان شهدت العلاقات بين قطر من جهة والامارات والسعودية من جهة اخرى توترا على خلفية تصريحات منسوبة لامير قطر حول ايران, في وقت نفت فيه قطر التصريحات مؤكدة أن وكالة أنباءها الرسمية تعرضت للاختراق.



وكانت تصريحات نسبت لامير قطر نشرتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، قال فيها إن إيران تمثل ثقلا إقليميا وإسلاميا لا يمكن تجاهله، وليس من الحكمة التصعيد معها، مؤكدا أنها قوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة.



واضاف امير قطر إن "دولة قطر تحرص على هذا التعاون من أجل استقرار الدول المجاورة، مبينا أن بلاده نجحت في بناء علاقات قوية مع الولايات المتحدة وإيران في وقت واحد".



من جهته، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن "الطائفية تشكل آفة كبرى تمس بالأمن الاقليمي، مضيفا "نحن نريد للعالم الإسلامي الذي عانى من الانشقاقات، أن يخطو الخطوات نحو السلام والمؤاخاة، وعليه فإننا مستعدون للتفاوض وصولا إلى الأهداف الحقيقية".



يذكر ان الرئيس الإيراني الحالي حسن روحاني, فاز بدورة رئاسية ثانية, في الانتخابات الرئاسية التي جرت الجمعة الماضي بحصوله على نسبة 57,13 % من أصوات الإيرانيين.







سيريانيوز