أبدى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني يوم السبت، استعداد طهران إرسال عسكريين إلى مناطق "خفض التوتر" في سوريا.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن شمخاتي أعلن, في مقابلة صحافية مع جريدة (كومرسانت) الروسية, ان ايران مستعدة لمضاعفة جهودها في مكافحة الارهاب وتثبيت الاستقرار والسلام في المنطقة ومن بينها ارسال عسكريين من أجل الحفاظ على نظام التهدئة وتخفيف التصعيد في المناطق المتفق عليها".

وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه يجب التنسيق مع الحكومة السورية عند تحديد الأطراف التي سترسل مراقبين إلى مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

ودخل اتفاق لإقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, بموجب مذكرة تم التوقيع عليها بين ممثلي الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال الاجتماع العام الختامي لمفاوضات "استانا-4.

وحول الوجود الامريكي على التراب السوري بسبب مكافحة الارهاب, قال شمخاني إن هذا الوجود هو تواجد "لدعم الارهاب والفوضى في سوريا، والحكومة السورية هي الجهة الوحيدة المخولة إعطاء الإجازة لتواجد عسكريين أجانب على أراضيها، وظاهر الأمور أن الحكومة السورية لا ترغب بوجود القوات الأمريكية على أراضيها".

وكان شمخاتي انتقد الاربعاء التدخلات العسكرية لبعض الدول في الشمال العراق والسوري والجنوب السوري", واصفا إياه "غير شرعيًّا" و "لا يصب في مصلحة مكافحة الارهاب".

ونشرت واشنطن مؤخرا عددا من الخبراء العسكرييين وافراد من وحداتها الخاصة في شمال سوريا, دون التنسيق مع الحكومة السورية, مرجعة سبب وجودهم الى تقديم المشورة والمساعدة لتحالف فصائل كردية-عربية في محاربة تنظيم داعش.

وأضاف شمخاتي أن "الإرهابيين في سوريا والعراق هم أدوات لتنفيذ السياسة الأمريكية ,وفي الواقع فإن التحالف الوحيد الموجود لمكافحة الإرهاب في المنطقة هو التحالف المتمثل بإيران وروسيا والعراق وسوريا".

وعقد, يوم الثلاثاء, اجتماع سوري عراقي روسي إيراني, هو الأول على مستوى كبار مسؤولي الأمن القومي, في مدينة زافيدوفا شمال العاصمة الروسية, حيث تركزت المباحثات على استمرار التعاون لمكافحة الارهاب .