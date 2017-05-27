دانت وزارة الخارجية والمغتربين يوم السبت، قيام طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بقصف مدينة الميادين بريف دير الزور، مما تسبب بوقوع ضحايا، وطالبت بوقف هذا الاعتداء.

وقالت الوزراة في رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، نشرتهما وكالة (سانا) "أقدم الطيران الحربي للتحالف الدولي غير الشرعي أمس على قصف مدينة الميادين السورية الواقعة جنوب شرق محافظة دير الزور الأمر الذي أسفر عن مقتل 35 مدنيا معظمهم من النساء والأطفال إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى".

وكان حوالي 35 شخصا لقوا مصرعهم يوم الخميس، جراء غارات شنتها طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، على مدينة الميادين الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

,وأضافت الوزارة "يأتي هذا الاعتداء الجديد كحلقة في سلسلة اعتداءات “التحالف الدولي” غير المشروع على سيادة سوريا وسلامة أراضيها بذريعة مكافحة الإرهاب في حين أن أعمال هذا التحالف غير المشروع لا تسهم إلا في نشر الفوضى والدمار الذي تستفيد منه التنظيمات الإرهابية المتطرفة وفي مقدمتها تنظيما "داعش" و جبهة النصرة الإرهابيان".

وتابعت الوزارة "إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن عمليات هذا “التحالف” تتناقض بشكل صارخ مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فإننا نؤكد مرة أخرى على الطبيعة العدوانية لهذا التحالف وتواطئه مع جهات لا تريد إلا قتل المدنيين الأبرياء السوريين حيث اعترف التحالف بأنه قام خلال الأشهر الماضية بقتل مئات من السوريين الأبرياء بذرائع ثبت بطلانها".

وادانت الوزارة في رسالتها، اعتداءات التحالف الدولي واستهدافه المدنيين وإلحاقه خسائر مادية فادحة ودمارا هائلا بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والخدمية والنفطية والغازية والممتلكات العامة والخاصة في الجمهورية العربية السورية وتطالب مجلس الامن بتنفيذ قراراته المتعلقة بالحفاظ على وحدة أرض وشعب سوريا ووقف الاعتداءات التي يقوم بها هذا التحالف غير المشروع.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.