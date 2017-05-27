شدد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الايراني حسن روحاني, يوم السبت, على أهمية زيادة الجهود المشتركة لحل الصراع في سوريا.

وأوضح المكتب الصحفي للكرملين , في بيان, نشرته وكالات انباء روسية, ان بوتين وروحاني ناقشا هاتفيا الوضع في سوريا، وجرى التشديد على أهمية زيادة الجهود المشتركة لتشجيع التوصل إلى تسوية سياسية ودبلوماسية للنزاع في سوريا, ولا سيما في إطار أستانا عبر تنفيذ مذكرة إنشاء مناطق خفض التصعيد".

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واعتمدت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال مفاوضات "استانا-4, مذكرة تم التوقيع عليها, تنص على إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر.

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, وتتضمن المناطق محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.