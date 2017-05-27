شدد الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين, و التركي رجب طيب أردوغان, يوم السبت, على التنسيق بشأن تطبيق مذكرة "خفض التصعيد" في سوريا, والتي اعتمدتها الدول الضامنة خلال اجتماع استانا الاخير, ودخلت حيز التنفيذ في 6 ايار الجاري.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين في بيان, نشرته وكالات انباء, ان الرئيسين أكدا هاتفيا على "أهمية الإسراع في تنسيق الجوانب العملية لتطبيق مذكرة مناطق خفض التصعيد في سوريا".

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ويأتي الاتصال الهاتفي بالتزامن مع مكالمة هاتفية جرت بين بوتين و نظيره الإيراني حسن روحاني, حيث تم التشديد على أهمية زيادة الجهود المشتركة لحل الصراع في سوريا.

واعتمدت الدول الضامنة لاتفاق الهدنة في سوريا, خلال مفاوضات "استانا-4, مذكرة تم التوقيع عليها, تنص على إنشاء 4 مناطق تخفيف التصعيد لمدة 6 أشهر.

ودخل اتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, وتتضمن المناطق محافظة إدلب الواقعة تحت سيطرة فصائل جهادية بينها جبهة فتح الشام (النصرة سابقا), والثانية أجزاء شاسعة من محافظات حماة وحمص واللاذقية، والثالثة الغوطة الشرقية الواقعة في ضواحي دمشق، والرابعة اجزاء من محافظة درعا.