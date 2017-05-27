واصل الجيش النظامي, يوم السبت, تقدمه في ريف حمص الشرقي, على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة السيطرة على منطقة العليانية جنوب خنيفيس.

وذكرت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي سيطر بالتعاون مع القوات الرديفة على منطقة وقرية العليانية جنوب خنيفيس ب 10كم وجنوب شرق البصيري ب46 كم بريف حمص الشرقي .

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وكان اليجيش النظامي سيطر منذ يومين على منطقة المحسة والعديد من التلال المحيطة بها والتي تربط ريف حمص الشرقي بالقلمون الشرقي.

ووسع الجيش النظامي في الأيام الماضية مناطق سيطرته في ريف حمص الشرقي, في اطار حملته على تنظيم "داعش".

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال.