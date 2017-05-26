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الجيش يهزم الوحدة بالدور النهائي ويتوج بلقب الدوري السوري بكرة السلة
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اخبار الرياضة
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أحرز
فريق الجيش اليوم لقب بطولة دوري كرة السلة للرجال بفوزه على الوحدة بنتيجة 71-64
في المباراة الخامسة والأخيرة من الدور النهائي التي جمعتهما في صالة الفيحاء
الرياضية بدمشق .
وتمكن الجيش من حسم لقب البطولة بفوزه على الوحدة
بثلاث مباريات من أصل خمس في الدور النهائي حيث فاز في الجولة الثالثة بنتيجة 76-71
وفي الرابعة 67-62 إضافة إلى فوز في الجولة الخامسة علما أنه خسر الجولة الأولى
50-62 والثانية 68-71.
وفرض الوحدة أفضليته الهجومية في الربع الأول فحسمه لمصلحته بواقع 13-6 وفي الربع
الثاني تمكن الجيش من استعادة توازنه مستغلا مهارة لاعبيه في الرميات الثلاثية التي
وسعت الفارق حتى انتهى هذا الربع لمصلحته 14-9.
وعاد الجيش في الربع الثالث ليؤكد تفوقه مجددا ويتقدم 24-18 ليستمر في توسيع فارق
النقاط في الربع الرابع الذي أنهاه لمصلحته أيضا 27-24 وتنتهي المباراة بفوز الجيش
71-64.
وكان فريق الجيش أحرز لقب البطولة الموسم الماضي بفوزه على الكرامة بنتيجة 87-79.
سيريانيوز
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2017-05-26 23:55:15
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