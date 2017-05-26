أحرز فريق الجيش اليوم لقب بطولة دوري كرة السلة للرجال بفوزه على الوحدة بنتيجة 71-64 في المباراة الخامسة والأخيرة من الدور النهائي التي جمعتهما في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق .

وتمكن الجيش من حسم لقب البطولة بفوزه على الوحدة بثلاث مباريات من أصل خمس في الدور النهائي حيث فاز في الجولة الثالثة بنتيجة 76-71 وفي الرابعة 67-62 إضافة إلى فوز في الجولة الخامسة علما أنه خسر الجولة الأولى 50-62 والثانية 68-71.



وفرض الوحدة أفضليته الهجومية في الربع الأول فحسمه لمصلحته بواقع 13-6 وفي الربع الثاني تمكن الجيش من استعادة توازنه مستغلا مهارة لاعبيه في الرميات الثلاثية التي وسعت الفارق حتى انتهى هذا الربع لمصلحته 14-9.



وعاد الجيش في الربع الثالث ليؤكد تفوقه مجددا ويتقدم 24-18 ليستمر في توسيع فارق النقاط في الربع الرابع الذي أنهاه لمصلحته أيضا 27-24 وتنتهي المباراة بفوز الجيش 71-64.



وكان فريق الجيش أحرز لقب البطولة الموسم الماضي بفوزه على الكرامة بنتيجة 87-79.