قاد النجم ليبرون جيمس فريقه كليفلاند كافالييرز إلى نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، للموسم الثالث على التوالي بعد الفوز الكاسح على بوسطن سلتيكس 135-102، في المواجهة الخامسة بينهما في نهائي المنطقة الشرقية.

وحسم كليفلاند سلسلة نهائي المنطقة الشرقية 4-1 وجدد الموعد في نهائي الدوري مع غولدن ستايت ووريرز الذي سيتواجه معه للموسم الثالث توالياً، بعد أن خسر أمامه عام 2015 بنتيجة 2-4، ثم توّج في 2016 بلقبه الأول في الدوري بالفوز عليه 4-3 رغم أنه كان متخلفاً 3-1.



ويدين كليفلاند ببلوغه نهائي الدوري للمرة الرابعة في تاريخه (خسر نهائي 2007 أمام سان أنتونيو سبيرز 4-صفر)، إلى "الملك" جيمس الذي تفوق على الأسطورة مايكل جوردن وأصبح صاحب الرقم القياسي بعدد النقاط في الأدوار الإقصائية "بلاي اوف".



وحطم جيمس الذي سيخوض نهائي الدوري للموسم السابع توالياً، رقم جوردن في آخر 2,40 دقيقة من الربع الثالث عندما سجل ثلاثية رفع بها رصيده في المباراة إلى 29 نقطة وفي الأدوار الإقصائية إلى 5989، متجاوزاً رقم أسطورة شيكاغو بولز (5987).



وأنهى جيمس، الفائز بلقب الدوري مرتين مع ميامي هيت ومرة مع كليفلاند، اللقاء وفي رصيده 35 نقطة مع 8 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة في مباراة هيمن عليها حامل اللقب بشكل تام ووصل الفارق بينه وبين مضيفه حتى 39 نقطة.



ويبدأ جيمس ورفاقه مسلسل مواجهتهم المتجددة مع غولدن ستايت الذي خرج من الأدوار الثلاثة في بلاي أوف المنطقة الغربية دون هزيمة (مقابل هزيمة واحدة لكليفلاند)، الخميس المقبل على ملعب "أوراكل أرينا"، لأن ووريرز كان صاحب أفضل سجل في الدوري خلال الموسم المنتظم وبالتالي نال أفضلية الملعب.