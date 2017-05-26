القاضي الشرعي الاول بدمشق: السبت أول أيام شهر رمضان المبارك الاخبار المحلية شارك

أعلن القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي أن يوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.







وقال القاضي المعراوي في بيان له “ثبت بالوجه الشرعي أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1438 هجرية هو يوم السبت الواقع في السابع والعشرين من شهر أيار لعام 2017 ميلادية أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية بالخير والبركة وقد تحققت الآمال بالعزة والنصر”.



يذكر أن القاضي الشرعي الأول والجهات الشرعية المختصة، هي التي تضطلع بإصدار القرار النهائي لتحديد أول أيام رمضان في سوريا.







سيريانيوز

2017-05-26 22:58:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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