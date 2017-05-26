سوت "آبل" و"نوكيا" النزاع القضائي بينهما حول انتهاك براءات الاختراع، وتعهدتا على مواصلة العمل المشترك فيما بينهما.

وبحسب موقع apple، فإنه بموجب التعاون بين الشركتين، ستقدم "نوكيا" خدمات البنية التحتية والشبكات لـ "آبل"، بينما ستعيد "آبل" بيع منتجات "نوكيا" في مجال الصحة والتي كانت تباع تحت العلامة التجارية Withings وأوقفت "آبل" بيعها منذ نهاية العام الماضي من مختلف متاجرها على خلفية الدعوى التي رفعتها "نوكيا".

وستحصل "نوكيا" على مبلغ مالي لقاء التسوية لم يتم الافصاح عنه، على أن تحصل على مزيد من الدفعات مستقبلاً، بينما أخذت الشركتين تبحثان التعاون معاً في مجال الصحة وربطها بالتقنية.

ورفعت "نوكيا" دعوى ضد "آبل" في ألمانيا وأميركا العام الماضي، اتهمتها بإنتهاك 32 براءة اختراع، وفي 2009 دار خلاف قضائي بينهما لذات التهم.