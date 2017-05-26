أعلنت "غوغل" عن خطة جديدة لضبط التطبيقات منخفضة الجودة من حيث الكفاءة واستهلاك الطاقة، وستقوم بخفض نسبة ظهورها في متجر "بلاي ستور".

وبحسب androidauthority، فإن جودة بعض التطبيقات الموجودة على متجر "غوغل" مشكوك فيها، فبعضها تتعطل باستمرار، وبعضها يتوقف فجأة بشكل عشوائي وبعضها يستنزف البطارية بشكل كبير، لهذا أكدت "غوغل" أنها ستزيد التركيز على السرعة، والأمن، والاستقرار بالإضافة إلى وظائف "الأندرويد" الحيوية، وليس فقط للمستخدمين ولكن أيضًا للمطورين.

وبإمكان المطورين حالياً رؤية مختلف المقاييس والنتائج على مستوى استقرار تطبيقاتهم، حيث تريد "غوغل" معرفة معدل عدم استجابة التطبيق ANR، ومعدل التوقف المفاجئ، والتشغيل البطيء، والإطارات المجمدة، وإن كان التطبيق يبقي الجهاز مفتوح لأكثر من ساعة، وهل يشغل التطبيق الجهاز أكثر من 10 مرات في الساعة؟.

ووفقاً لما تم ذكره، تريد "غوغل" معرفة نسبة الـ 25% من التطبيقات التي يتم ترتيبها من بين الأقل جودة، وبهذا فإن لتطبيقات التي تفشل في الوفاء بتلك المعايير لن تُصبح مرئية في متجر "بلاي ستور".