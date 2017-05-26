بدأت "تويتر" باختبار تصميم جديد لتطبيقها، يعتمد على الانحناءات والدوائر بالنسبة للأزرار والأشكال.

وبحسب androidpolice، فإن التصميم الجديد ضمن الاختبارات قبل التجريبية في النسخة ألفا، وسيظهر بعدها في نسخة بيتا ليتاح لعدد أكبر من المستخدمين قبل أن تعتمده "تويتر" في التطبيق النهائي.

ليس في التطبيق ماهو جديد كلياً، سوى تغيير تصميم الأزرار من مستطيلة إلى حواف دائرية وكذلك الأيقونات وكل شيء آخر في التطبيق.

ويشار إلى أن هذا التغيير يأتي بعد شهرين على رحيل Joaquim Vergès الذي كان يعمل في "تويتر" لمدة عامين ثم انتقل إلى تويتش منذ فترة.