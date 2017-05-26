أكدت تقارير مختصة، أن "سامسونغ" بصدد إطلاق أول شاشة عرض في العالم قابلة للطي والانحناء واللف خلال هذا الأسبوع.

وبحسب mashable، فإن لوحة العرض بقياس 9.1 بوصة، ومن المتوقع أن يتم استخدامها في الأجهزة القابلة للارتداء، والهواتف القابلة للطي والسيارات، حيث أن شاشات OLED الجديدة القابلة للتمدد ستكون قابلة للانحناء والثني في جميع الاتجاهات ويمكن طيها من كلا الجانبين.

ولا تزال هذه الشاشات في مراحلها الأولى من البحث والتطوير، وقد تحتاج لوقت كبير حتى نشاهدها في الهواتف الذكية، علماً أنه هناك عدد من براءات الاختراع التي تم إطلاقها عبر مختلف الشركات التكنولوجية تهدف إلى نفس التكنولوجيا من الشاشات القابلة للتمدد.