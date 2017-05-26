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"سامسونغ" بصدد إطلاق أول شاشة قابلة للف والطي في العالم
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علوم وتكنولوجيا
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أكدت
تقارير مختصة، أن "سامسونغ" بصدد إطلاق أول شاشة عرض في العالم قابلة للطي
والانحناء واللف خلال هذا الأسبوع.
وبحسب mashable، فإن لوحة العرض بقياس 9.1 بوصة، ومن المتوقع أن يتم استخدامها
في الأجهزة القابلة للارتداء، والهواتف القابلة للطي والسيارات، حيث أن شاشات OLED الجديدة
القابلة للتمدد ستكون قابلة للانحناء والثني في جميع الاتجاهات ويمكن طيها من
كلا الجانبين.
ولا تزال هذه الشاشات في مراحلها الأولى من البحث والتطوير، وقد تحتاج لوقت
كبير حتى نشاهدها في الهواتف الذكية، علماً أنه هناك عدد من براءات الاختراع
التي تم إطلاقها عبر مختلف الشركات التكنولوجية تهدف إلى نفس التكنولوجيا من
الشاشات القابلة للتمدد.
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2017-05-26 15:00:42
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