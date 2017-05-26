استطاع مجموعة من الباحثين، ابتكار تقنية تتيح عرض البيانات بشكل مجسم دون الحاجة لنظارات خاصة، وقد تكون كبديل لشاشات الهواتف الذكية.

وبحسب cnet، فإن فريق من الباحثين الاستراليين والصينيين في جامعة RMIT في ملبورن، توصلوا إلى تقنية "نانو هولوغرام" جديدة ساعدتهم في الحصول على أنحف صورة هولوجرام في العالم "تصوير مجسم" في العالم.



وتتغلب تقنية "الهولوغرام" الجديدة على الحواجز الحجمية ليتم التمكن من عرض عدد كبير من البيانات التي لا تتناسب للعرض على شاشات الهواتف أو الساعات الذكية بشكل ثلاثي منبثق، كون صور الهولوغرام المجسمة التقليدية يتم إنشاؤها من خلال أجهزة حاسوب كبيرة.

وأكد الباحثون أنه سيتم تطوير هذه التكنولوجيا لاستخدامها في الجزء العلوي من شاشات LCDلتتحول إلى شاشات لعرض الصور هولوغرام ثلاثية.

وتعتبر "النانو هولوغرام" تقنية مستقلة وبعيدة عن تقنيات الهولوغرام التقليدية لأنه يمكن النظر إلى صورها دون الحاجة لاستخدام نظارات 3d.