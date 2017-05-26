كشفت وزيرة الدفاع الفرنسية سيلفي غولار، إن وحدات من القوات الفرنسية الخاصة موجودة على الأرض في سوريا، وتؤدي "عمليات دقيقة".

وقالت غولار في مقابلة مع إذاعة " Europe 1" ، "لدينا قوات خاصة هناك، تنفذ عمليات دقيقة".

وشددت الوزيرة الفرنسية على أن الحديث لا يدور عن إرسال قوة عسكرية كبيرة، ما يعد أمرا مختلفا تماما، وأعادت إلى الأذهان أن فرنسا تقوم بدورها في إطار التحالف الدولي لمحاربة "داعش". وأشارت إلى أن طائرات فرنسية تحلّق في الأجواء السورية.

وكان مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي، قال في حزيران 2016 أن جنوداً فرنسيين يقدمون النصح في سوريا لـ"قوات سوريا الديمقراطية" التي تقاتل تنظيم "داعش" الإرهابي.

وتعتبر فرنسا جزءاً من التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، حيث أعلنت أمريكا عن إرسال قوات خاصة إلى سوريا لمساعدة التحالف المحلي الذي تدعمه في قتال التنظيم المتشدد ويخوض معركة "غضب الفرات" .

سيريانيوز