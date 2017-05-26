قالت مصادر معارضة، مساء الخميس، إن مالا يقل عن 35 شخص قتلوا جراء غارات شنتها طائرات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، على مدينة الميادين الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

وبينت المصادر المعارضة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ان 35 شخصاً بينهم 26 من عوائل عناصر تنظيم "داعش" قضوا جراء ضربات صاروخية نفذتها طائرات التحالف الدولي.

وتابعت المصادر إن بقية القتلى هم سوريين بينهم نساء وأطفال، من أهالي مدينة الميادين.

ويسيطر "داعش" على معظم محافظة دير الزور باستثناء أجزاء من مدينة دير الزور, خاضعة تحت سيطرة النظام, في وقت تشهد المناطق الخاضعة تحت سيطرة التنظيم عمليات قصف من قبل التحالف من جهة وطيران النظامي , بدعم من القوات الجوية الروسية, من جهة اخرى.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.

سيريانيوز