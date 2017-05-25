أحرز مانشستر يونايتد الإنكليزي لقبه الأول في مسابقة الدوري الأوروبي "أوروبا ليغ" بفوزه على أياكس أمستردام الهولندي 2-صفر في النهائي على ملعب "فراندز أرينا" في سولنا.

وسجل لاعبا الوسط الفرنسي بول بوغبا (18) والأرميني هنريك مخيتاريان (48) الهدفين.



وبإحرازه اللقب، ضمن يونايتد العودة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد اكتفائه بالمركز السادس غير المؤهل في الدوري المحلي.



من جهته، فشل أياكس، أحد أبرز فرق القارة العجوز خلال أيام الراحل يوهان كرويف، في استعادة أمجاده القارية، اذ أحرز لقب المسابقة القارية الأولى أعوام 1971 و1972 و1973 ثم 1995، كما توج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية 1987 وكأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) 1992.



وخاض لاعبو يونايتد النهائي بعد الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له مدينتهم ليل الاثنين وأودى بحياة 22 شخصا وإصابة 59 آخرين، خلال حفل موسيقي للمغنية الأمريكية أريانا غراندي. ووقف جمهورا ولاعبو الفريقين دقيقة صمت تكريما للضحايا، كما ارتدى لاعبو يونايتد والحكام شارات سوداء حدادا على أرواح الضحايا.