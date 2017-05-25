كشفت وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، يوم الاربعاء، إنه سيتم تخفيف التقنين الكهربائي خلال الفترة القادمة، بسبب قدوم شهر رمضان واكراما لطلاب الشهادة الثانوية.

وقال خربوطلي حسب صحيفة (الوطن) المحلية، انه سيتم تخفيف التقنين الكهربائي "إكراماً لرمضان وطلاب الشهادة الثانوية العامة خلال الفترة القادمة"، كاشفاً عن "إلغاء التقنين في السكن الجامعي”.

وكان الوزير خربوطلي, وعد مطلع شهر أيار الجاري، بالحد من ساعات التقنين وتحسين الوضع الكهربائي مع اقتراب موعد امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة وشهر رمضان .

واضاف خربوطلي ان "أضرار قطاع الكهرباء خلال الأزمة بلغت ألفي مليار ليرة، منها ألف مليار في توليد الطاقة الكهربائية و300 مليار في مجال النقل و700 مليار بمجال التوزيع".

واشار الى ان "إستراتيجية الوزارة تتركز على تأمين قطع التبديل وتنفيذ الصيانات المطلوبة"، لافتا إلى "إعادة تأهيل محطة حلب الحرارية بكلفة 7.5 مليارات ليرة، وصيانة محطة دير علي بإصلاح العنفة الغازية الأولى بكلفة بلغت نحو 5 ملايين دولار".

ونوه خربوطلي أن "العمل جارٍ لصيانة محطة توليد تشرين مع "شركة مينا لإيرانية" بكلفة 8 ملايين يورو، والسعي مستقبلاً لصيانة المجموعات البخارية والغازية".

وتحدثت مؤخرا مصادر خاصة من داخل وزارتي النفط والثروة المعدنية والكهرباء، عن ارتفاع مؤشر كميات الغاز الموردة إلى محطات توليد الطاقة الكهربائية الغازية، مما سينعكس على تقليل ساعات التقنين، حيث وصلت حالياً لـ3 ساعات وصل مقابل 3 قطع.

سيريانيوز