شدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، يوم الخميس, على فصل المساعدات الإنسانية في سوريا عن عملية التسوية السياسية في البلاد, محذرا من تبعات عدم الانتظام في إيصال المعونات للمحاجتين.

وأوضح ماورير, في بيان صحفي, نشرته وسائل اعلام, انه "يجب تقديم المساعدات الانسانية بمعزل عن العملية السياسية"، محذرا من أن "عدم انتظام المساعدات المقدمة للسكان في البلاد يعرضهم لمخاطر من بينها سوء التغذية، واستخدام المياه الملوثة، وتردي الحالة الصحية".

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وأشار رئيس اللجنة إلى أن الصليب الأحمر تمكن، بالتعاون مع أطراف النزاع، من "تنفيذ 19 عملية لإيصال المساعدات الإنسانية عبر خطوط المواجهة في العام الحالي، لكن حاجة السوريين إلى المساعدات متزايدة وضخمة".

والتقى رئيس الصليب الأحمر وزير الخارجية وليد المعلم الاثنين الماضي, حيث أبدى الأخير استعداد السلطات السورية تعزيز تعاونها مع اللجنة ، طالما تلتزم بالمعايير الإنسانية في عملها.

وتعاني عدة مناطق من البلاد أوضاعا إنسانية سيئة، في ظل نقص المواد الغذائية والطبية، إثر تواصل المواجهات العسكرية بين الجيش النظامي ومعارضين مسلحين، ما يحول دون وصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من تلك الأعمال, وسط مناشدات اممية وعدة منظمات بضرورة إدخال معونات للمحتاجين.

يشار إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعمل في سوريا إلى جانب الهلال الأحمر السوري ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة، والإشراف على عمليات إجلاء الجرحى والمدنيين والمسلحين من مناطق المصالحات.