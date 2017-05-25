امهلت "قوات سوريا الديمقراطية" يوم الخميس، مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في الرقة للاستسلام حتى نهاية شهر آيار الجاري، متعهدة بألا يلحق أي ضرر لهم.

وذكرت القوات في بيان لها نشرته وكالة الانباء (رويترز), "نظرا للنتائج الايجابية للبيان الذي أصدرناه بتاريخ 15-05-2017 والذي أعلنا من خلاله حماية حياة من يسلم نفسه وسلاحه من المنتمين إلى المجموعات المسلحة بمن فيهم داعش مهما كانت صفتهم ومهمتهم لقواتنا تمهيدا لتسوية أوضاعهم و حماية لعائلاتهم وذويهم وأهلهم... نعلن تمديد هذه الفترة لغاية نهاية هذا الشهر 31-05-2017".

وقالت المتحدثة باسم "قوات سوريا الديمقراطية" جيهان شيخ أحمد، إن هذا جاء "بناء على مطالبات أهل الرقة الشرفاء.لتمكين أكبر عدد ممكن ممن غرر بهم أو أجبروا على الانضمام للاستفادة من هذه الفرصة".

وأصبحت "قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من الولايات المتحدة، على بعد كيلومترات قليلة من مدينة الرقة عند أقرب نقطة في هجوم يجري منذ تشرين الثاني لتطويق المدينة والسيطرة عليها.

وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات.

وهذا الشهر نوهت "قوات سوريا الديمقراطية" أنه من المتوقع أن تطلق المرحلة الأخيرة من الهجوم على الرقة في بداية فصل الصيف، في الوقت الذي توقع مسؤولون من وحدات "حماية الشعب" و "قوات سوريا الديمقراطية"، أن يبدأ الهجوم في مطلع نيسان.

ولم يعلن التحالف الدولي أي إطار زمني للهجوم النهائي على مدينة الرقة, وسط خلاف بين القوات الاجانب الاجانب حول موضوع الرقة, حيث قررت واشنطن دعم الاكراد في العملية, في حين تعارض تركيا هذا الامر, في وقت لم يحدد العسكريون الروس بعد ما إذا كانوا سينشطون عسكرياً في المنطقة.