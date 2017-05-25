واصل الجيش النظامي تقدمه في ريفي حمص وحلب, على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة مساحات جديدة.

وذكرت مصادر مؤيدة, بحسب صفحاها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي سيطر بالتعاون مع القوات الرديفة على قرية الباردة شرق القريتين بريف حمص.

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واشارت المصادر الى ان النظامي سيطر على منطقة البصيرة جنوب غرب مدينة تدمر في ريف حمص الجنوبي الشرقي, بعد معارك مع "داعش".

كما حقق النظامي تقدماَ في منطقة الصوانة جنوب مدينة تدمر في ريف حمص الشرقي اثر اشتباكات مع مسلحي "داعش", وفقا للمصادر.

وكان النظامي سيطر منذ يومين على تلال جديدة باتجاه أرك شرقي تدمر . على جبل محسة وصوانات المحسة وسد القريتين وجبل الخنزير وتلول الخضاريات وتلول الأعمدة وتلة أم طويقية وسحابات المشتل وتلة الاتصالات ومحطة القطار بريف حمص, بعد معارك مع داعش.

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال.

وفي سياق متصل, سيطر الجيش النظامي, بحسب المصادر, على بلدات البوعاجوز وخراب البوعاجوز و خراب الخذراف و المزرعة الرابعة بعد معارك عنيفة مع تنظيم "داعش" .

وكان النظامي سيطر امس على بلدات البطوشية والصالحية و جباب مسعود صغير و جباب مسعود كبير و الشمرية بعد معارك مع داعش بريف حلب الشرقي.

ووسع الجيش النظامي مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي مؤخرا، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات وتلال استراتيجية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.