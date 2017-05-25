اعلن الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ, يوم الخميس, ان الناتو قرر الانضمام الى عمليات التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), بناء على طلب من الولايات المتحدة الامريكية, وذلك قبل ساعات من أول قمة يشارك فيها الرئيس دونالد ترامب في بروكسل.

ونقلت وكالات انباء عن ستولتنبرغ قوله, أمام الصحافيين في بروكسل, ان "قرار الانضمام لا يعني أن الحلف الأطلسي سيشارك في عمليات قتالية".

وأشار ستولتنبرغ الى ان القرار الذي يأتي "استجابة لطلب من الولايات المتحدة التي تقود التحالف ".

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ويأتي قرار التحالف قبيل قبيل ساعات على انعقاد قمة الناتو المقررة والتي سيشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى.

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، بانضمام حلف "شمال الأطلسي" بصورة رسمية إلى الحرب على تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), وذلك بعد رفض "الناتو" المشاركة في العمليات القتالية ضد التنظيم في سوريا والعراق.

يشار الى أن الناتو يقدم حاليا معلومات استخباراتية حول الوضع في المنطقة ويقوم بتدريب قوات الأمن العراقية.

وتشارك دول أعضاء بحلف الناتو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق ولكن بصفة فردية وليس تمثيلا للناتو.