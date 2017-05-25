أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة يوم الخميس، إن صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرضت للقرصنة من جهة مجهولة.

وأوضحت الوزارة في بيان لها نسرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) أن صفحتها تعرضت مساء الأربعاء، إلى عملية قرصنة إلكترونية "تهكير"، مضيفة أنه يمكن للمتابعين الذين يودون الحصول على أي معلومات اقتصادية اعتماد موقع الوزارة الإلكتروني على شبكة الانترنت.

وتعرض الموقع الرسمي لوزارة الإعلام، العام الماضي للقرصنة، وقام الهاكر بنشر أخبار كاذبة عن الموقع تمس الدولة وقيادتها، حسب ما أكدت الوزارة.

وشهدت مواقع حكومية سورية خلال سنوات سابقة وتحديد عام 2010 قرصنة متكررة، حيث تعرضت مواقع كل من وزارة النقل، وزارة التجارة، جامعة دمشق، وزارة الكهرباء، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، سوق الأوراق المالية لقرصنة تناولت شخصيات مسؤولين فيها.