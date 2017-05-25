أعلنت وزارة الخارجية الروسية, يوم الخميس, ان القوات العسكرية العاملة في سوريا لم تتوصل لتوافق حول موضوع عملية استعادة الرقة من تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش).

واشار نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، في تصريح لوكالة (سبونتيك), الى وجود تناقضات جدية، حيث تريد الولايات المتحدة الأمريكية إشرك الأكراد، فيما يعارض الأتراك ذلك بشكل قطعي".

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ولفت المسؤول الروسي إلى أن "العسكريين الروس لم يحددوا بعد ما إذا كانوا سينشطون عسكرياً في الرقة".

وتشن قوات "سوريا الديمقراطية" منذ اشهر عمليات عسكرية, بدعم من طيران التحالف الدولي, لطرد "داعش" من الرقة, حيث استطاعت استعادة السيطرة على عدة مناطق, منها مدينة الطبقة وسد الفرات, في وقت واصلت تقدمها وسيطرت على مساحات جديدة, لتصبح على بُعد 4 كيلومترات من المدينة.

وكانت قوات "سوريا الديمقراطية" اعلنت, أنها تنتظر حصولها على الأسلحة لشن هجمات على مدينة الرقة, معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في بداية الصيف.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسليح أكراد سوريا بما يلزم لهزيمة تنظيم (داعش) في الرقة, الامر الذي اثار معارضة تركيا بشدة, معتبرة ان هذه الخطوة تعد تهديدا لبلادها, وتشكل "أزمة", ولن تصب في صالح سوريا والمنطقة, ماحدا بواشنطن الى الاعلان عن طمأنة الاتراك, مشيرة الى انها ستعمل على تعزيز امن تركيا على الحدود الجنوبية.

وتعتبر تركيا المقاتلين الاكراد المتواجدين في سوريا "منظمات ارهابية", وأبدت مرارا تخوفها من تقدمهم في المعارك الدائرة بشمال وشمال شرق سوريا وسيطرتهم على عدة مناطق تحاذي حدودها, حيث بدأت مؤخرا بشن غارات على معاقلهم داخل سوريا, كما شددت من إجراءاتها الأمنية على الحدود مع سوريا .