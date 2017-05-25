حجبت الإمارات ومصر عدد من المواقع الالكترونية لاسيما موقع "الجزيرة", على خلفية التصريحات التي نسبت لأمير قطر والتي نشرتها وكالة “قنا”, وذلك بعد خطوة مماثلة اتخذتها السعودية.

وقالت قناة "الجزيرة" عبر موقعها الرسمي، إن هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، حظرت الدخول إلى الموقع الإلكتروني لقناتها

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وأشارت الهيئة إلى أن التنويه الذي سيظهر للمستخدمين من داخل الإمارات هو أن محتوى موقع "الجزيرة" تم تصنيفه ضمن المحتويات المحظورة، التي لا تتطابق مع معايير هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أخرى مماثلة قامت بها مصر, حيث قررت حجب مجموعة من المواقع الإعلامية بتهمة وجود "محتوى يدعم الإرهاب."

وبحسب ما أوردته "بوابة الأهرام" المصرية الرسمية, فقد أكد "مصدر أمني رفيع المستوى" لم تكشف عن اسمه، "حجب 21 موقعًا إلكترونيًا داخل مصر، وذلك لتضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب" وفقا لتعبيره.

وأضاف المصدر في تصريح له ليل الأربعاء، أنه من أبرز هذه المواقع الإلكترونية "الجزيرة نت" و"قناة الشرق" و"مصر العربية" و"الشعب"و"عربي 21 " و "رصد" و"حماس أون لاين"، مشيرًا إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال هذه المواقع".

وكانت قنوات وصحف سعودية ذكرت ان الهيئات المختصة قررت حجب موقع "الجزيرة" ومواقع الصحف القطرية داخل المملكة، بسبب تصريحات أمير قطر مساء الثلاثاء.

وأثيرت تصريحات منسوبة لأمير قطر, ونشرتها وكالة "قنا", جدلا واسعا, حول موقف قطر من الملفات الخليجية والإقليمية وبينها إيران وعلاقات الدوحة مع دول الجوار، لكن الخارجية القطرية وكذلك وكالة الأنباء القطرية نفت ذلك, مؤكدة تعرض موقعها للاختراق.

وتضمنت التصريحات المنسوبة أيضا دعوة أمير قطر لدول الإمارات ومصر والبحرين لمراجعة مواقفهم المناهضة لإيران باعتبارها تشكل "ثقلا إقليميا" وقوة كبرى تضمن الاستقرار في المنطقة.

ويأتي توتر العلاقات بين قطر والسعودية والامارات بعد زيارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى السعودية وعقد قمة بينه وبين زعماء دول من العالم الاسلامي.