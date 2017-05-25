أعلنت الإدارة الأمريكية, يوم الأربعاء, عن عزمها فرض عقوبات إضافية جديدة على سوريا.

ونقلت وكالة الانباء (رويترز) عن وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، خلال مثوله أمام لجنة مجلس النواب الأمريكي للإيرادات والإنفاق, إننا "سنستخدم كل ما بمقدورنا من أجل فرض عقوبات إضافية ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية لحماية حياة الأمريكيين".

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وجاء ذلك بعد 4 ايام على تسلم لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يتضمن إمكانية رفع العقوبات عن سوريا.

ووسعت واشنطن من عقوباتها على سوريا, في الفترة الأخيرة, لتشمل مجموعة من الشركات والأشخاص المقربين من الأسد وعدد من الأشخاص والهيئات السورية بسبب علاقاتهم بالنظام, كما طالت العقوبات مؤخرا القوات العسكرية التابعة للنظام السوري، بما في ذلك القوات البحرية والجوية والبرية وكذلك قوات الدفاع الجوي والحرس الجمهوري، فيما فرضت في كانون الاول الماضي عقوبات على 6 وزراء سوريين، على خلفية ارتباط تلك الشخصيات بالهجمات الكيماوية

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر مؤخرا تمديد عقوبات فرضتها الولايات المتحدة ضد النظام السوري، لمدة سنة، وذلك وفقا لنص بلاغ وقعه تم إرساله إلى أعضاء الكونغرس.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الامريكية فرضت عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على السلطات السورية في تشرين الاول عام 2003 قامت بتمديدها سنويا, كما فرضت اكثر من 20 حزمة من العقوبات على مسؤولين وكيانات سورية على خلفية الازمة التي دخلت عامها السابع.