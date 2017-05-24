سقط قتلى في صفوف المدنيين, يوم الاربعاء, جراء قصف شنته طائرات التحالف الدولي, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في ريف الرقة الغربي.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان طائرات "التحالف الدولي" شنت غارات في قرية البارودة بريف الرقة الغربي, ما اسفر عن مقتل 16 شخصا.

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وكان التحالف شن, يوم الاحد الماضي, غارات ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش),على قرية كديران في ريف الرقة الغربي مما اسفر عن مقتل 15 شخصاً حتفهم واصابة العشرات ..

وتسبب التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن بقتل 355 شخصا من المدنيين خلال شهر واحد في سوريا، وذلك منذ بدء التحالف ضرباته الجوية في أيلول 2014. بحسب ماافادته مصادر معارضة يوم امس الثلاثاء.

ويشن طيران التحالف بشكل شبه يومي على مواقع لتنظيم "داعش" في المناطق الخاضعة تحت سيطرته لاسيما الرقة ودير الزور, مما ادى الى سقوط قتلى في صفوفه, لكن مصادر معارضة ومؤيدة تشير الى سقوط ضحايا مدنيين جراء القصف.

وتقود الولايات المتحدة منذ عام 2014، حلفاً دولياً يضم أكثر من 60 دولة، لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق, وسبق للتحالف أن اعترف بمقتل مدنيين إثر غاراته في سوريا والعراق.