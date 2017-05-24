أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية, يوم الأربعاء, أن طائرة روسية اعترضت بشكل "غير مهني" طائرة أمريكية تابعة لطيران التحالف الدولي في أجواء سوريا.

ونقلت وكالات انباء عن قائد القوة الجوية للقيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا جيفري هارغيان، خلال موجز صحفي, ان "مقاتلة روسية من طراز "سو 22" أو "سو 30" اعترضت طائرة أمريكية ناقلة للوقود في سوريا, لكن الجيش الروسي اعتذر في وقت لاحق بعد أن أثارت الولايات المتحدة القضية".

ولم يحدد المسؤول الأمريكي تاريخ حصول الحادثة.

واشار هارغيان الى أن الجانب الروسي" يستجيب إلى طلبات التحالف في إطار مذكرة التفاهم حول سلامة تحليقات الطيران الحربي للجانبين الموقعة بين البنتاغون ووزارة الدفاع الروسية".

وشدد المسؤول الامريكي على ضرورة "تكثيف العمل الذي نقوم به مع الروس بشأن قواعد عدم الاشتباك في ظل ضيق المجال الجوي الذي نعمل فيه".

وجاء ذلك بعد يومين على اعلان وزارة الخارجية الروسية ان آلية منع وقوع حوادث طيران بين موسكو وواشنطن في الأجواء السورية، لازالت تعمل.

وسبق ان تحدثت روسيا وامريكا على لسان عدد من مسؤوليهما, في الفترة الاخيرة, الى تواصل التنسيق والإتصالات بين البلدين بشأن المجال الجوي في سوريا, حرصا على سلامة الطيارين في الاجواء السورية, وذلك بعد ابلاغ موسكو البنتاغون رسمياَ بتعليق العمل بخط الاتصال الساخن حول سوريا, على خلفية الضربات الامريكية على قاعدة الشعيرات بحمص.

ووقعت روسيا والولايات المتحدة على مذكرة منع الحوادث وضمان سلامة الطيران بينهما في سماء سوريا، في تشرين الأول 2016، وتنص على تنسيق وتبادل المعلومات حول الطلعات الجوية والعمليات العسكرية بين الجيشين الروسي والأمريكي.