واصل الجيش النظامي تقدمه في ريفي حمص وحلب, على حساب تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), حيث تمكن من استعادة السيطرة على مناطق ومساحات جديدة .

وذكرت مصادر موالية, عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, ان الجيش النظامي سيطر على تلال جديدة باتجاه أرك شرقي تدمر بعد اشتباكات عنيفة خاضها ضد تنظيم "داعش" .

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

واشارت المصادر الى سيطرة النظامي على جبل محسة وصوانات المحسة وسد القريتين وجبل الخنزير وتلول الخضاريات وتلول الأعمدة وتلة أم طويقية وسحابات المشتل وتلة الاتصالات ومحطة القطار بريف حمص, بعد معارك مع داعش.

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال.

وفي سياق متصل, أعلنت المصادر عن سيطرة الجيش النظامي على بلدات البطوشية والصالحية و جباب مسعود صغير و جباب مسعود كبير و الشمرية بعد معارك مع #داعش بريف حلب الشرقي

ووسع الجيش النظامي مناطق سيطرته في ريف حلب الشرقي مؤخرا، حيث سيطر على عدة قرى وبلدات وتلال استراتيجية, بعد معارك مع تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), في اطار حملة عسكرية بدأها في شباط الماضي.