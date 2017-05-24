اعتبر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني ان القضاء على تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) في سوريا والعراق ليس "نهاية الارهاب", منتقداَ دور الأمم المتحدة حيال أزمات الشرق الأوسط منها سوريا.

ونقلت وكالات انباء إيرانية عن شمخاتي قوله, على هامش المؤتمر الثامن لكبار المسؤولين الامنيين بالقارات الخمس في مدينة زافيدوفا شمال موسكو, ان "هزيمة داعش في العراق وسوريا لا تعني مطلقا انتهاء التهديد الارهابي في العالم".

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وعقد, يوم الثلاثاء, اجتماع سوري عراقي روسي إيراني, هو الأول على مستوى كبار مسؤولي الأمن القومي, في مدينة زافيدوفا شمال العاصمة الروسية, حيث تركزت المباحثات على استمرار التعاون لمكافحة الارهاب .

.وانتقد شمخاتي "التدخلات العسكرية لبعض الدول في الشمال العراق والسوري والجنوب السوري", واصفا إياه "غير شرعيًّا" و "لا يصب في مصلحة مكافحة الارهاب".

وتقاتل العديد من الدول في سوريا, حيث تساند روسيا وايران وعناصر "حزب الله" الجيش النظامي في حربه ضد المعارضة السورية, في وقت يشن التحالف الدولي عمليات عسكرية ضد "داعش", كما نشرت واشنطن عددا من مقاتليها في سوريا لدعم الاكراد في عملياتهم العسكرية, وسبق لتركيا أن شنت حملة عسكرية شمال سوريا للقضاء على المقاتلين الاكراد وتنظيم "داعش".

و انتقد شمخاتي دور الامم المتحدة حيال أزمات الشرق الأوسط خصوصا في سوريا والعراق وأفغانستان, متهماَ اياها بعدم القيام بواجبها المطلوب لانهاء هذه الازمات.

وشدد شمخاني على أن الحل في هذه الدول "لا يمكن ان يكون حل عسكريا بل سياسيا يساهم ايضا في إنهاء رقعة تواجد الارهاب عن خريطة الشرق الأوسط".

من جهة اخرى, اعتبر سمخاتي مشاركة الصين في مفاوضات آستانا والعمليات السياسية لإنهاء الأزمة السورية، بأنها "أمر إيجابي للغاية".

يشار الى ان العديد من جولات المفاوضات السورية عقدت مؤخرا في مدينتي استانا جنيف, بمشاركة الاطراف المعنية بالنزاع السوري.