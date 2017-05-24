طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، بانضمام حلف "شمال الأطلسي" بصورة رسمية إلى الحرب على تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), وذلك بعد رفض "الناتو" المشاركة في العمليات القتالية ضد التنظيم في سوريا والعراق.

ونقلت وسائل اعلام عن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون, في تصريح على متن الطائرة متوجها من روما إلى بروكسل للمشاركة في قمة رؤوساء دول "الناتو"، ان "بعض دول حلف الاطلسي لا تشارك حتى الآن بصورة كاملة في مواجهة "داعش"، مرجحاَ "انضمام هذه الدول قريبا إلى مكافحة التنظيم ".

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وجاء ذلك عقب ساعات على اعلان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن الحلف لا يعتزم المشاركة في العمليات القتالية ضد "داعش" في سوريا والعراق بسبب عدم تلقيه دعوة رسمية من قبل السلطات المحلية.

وأشار ستولتنبرغ, في تصريح أدلى به, عشية انطلاق فعاليات قمة الحلف في بروكسل, إلى أن مسألة انضمام الناتو إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" ستطرح على أجندة القمة المقبلة، غير أن مشاركة الحلف في العمليات القتالية في سوريا والعراق "لم تكن موضع نقاش".

وأضاف ستولتنبرغ أن "العديد من الحلفاء يدعمون انضمام الناتو إلى التحالف لأسباب سياسية وعملية".

وكانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اعلنت الشهر الجاري أن حلف شمال الأطلسي يدرس حاليا إمكانية المشاركة في عمل التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش", في وقت أكد رئيس الحلف أن الناتو لن يشارك في أعمال قتالية ضد التنظيم في سوريا والعراق.

يشار الى أن الناتو يقدم حاليا معلومات استخباراتية حول الوضع في المنطقة ويقوم بتدريب قوات الأمن العراقية.

وتشارك دول أعضاء بحلف الناتو في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في سوريا والعراق ولكن بصفة فردية وليس تمثيلا للناتو.