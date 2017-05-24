أكد رئيس فرع الشرطة الدولية "الأنتربول" في وزارة الداخلية السورية، المقدم خالد الحسين أن التعاون الجنائي على مستوى منظمة الأنتربول وجميع الدول التابعة لها لا يزال موجوداً، بما فيها تركيا والسعودية وقطر ما عدا إسرائيل.

وقال الحسين, حسب صحيفة (الوطن) المحلية، إن "عدد الأشخاص العرب والأجانب الذين صدر بحقهم إذاعات دولية خلال 4 سنوات من الأزمة السورية بلغ 4 آلاف شخص ارتكبوا خلالها جرائم جنائية كبيرة وإرهابية بعد دخولهم الأراضي السورية", مؤكداً أنهم مطلوبين لدول أخرى".

وتحدث الحسين، عن ضبط سعوديين وقطريين من مرتكبي الجرائم في سوريا، وتم إعلام الدولتين صاحبتي العلاقة بهم لإرسال ملفات الاسترداد، مضيفا"أن هذه الدول أعلمتنا عن توقيف سوريين لديها، ولم يسلمونا إياهم، كما ضبطت الولايات المتحدة الأمريكية سوريين وأعلمتنا بهم من دون أن تسلمنا إياهم".

وتعتبر قطر وتركيا والسعودية والولايات المتحدة على رأس الدول التي يتهمها النظام السوري بدعم الإرهاب، حيث يقول إن هذه البلاد تقدم دعماً للمجموعات المسلحة من خلال المال والسلاح.

يذكر أن منظمة الأنتربول لها مكاتب على مستوى العالم، ومنها سوريا.