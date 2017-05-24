عقد, يوم الثلاثاء, اجتماع سوري عراقي روسي إيراني, هو الأول على مستوى كبار مسؤولي الأمن القومي, في مدينة زافيدوفا شمال العاصمة الروسية, حيث تركزت المباحثات على استمرار التعاون لمكافحة الارهاب .

وذكرت وكالات انباء ان المشاركين في الاجتماع شرحوا برامجهم "لاستمرار التعاون المشترك من اجل التصدي للارهاب", وتم بحث "التعاون بين سوريا والعراق في الحدود المشتركة بينهما، بهدف الحيلولة دون ازدياد تحركات فلول الارهابيين ".

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كما تم التطرق لاستمرار التعاون بين ايران وروسيا تركيا من اجل تحقيق تقدم في مبادرة اجتماع آستانا وخاصة الحفاظ على الهدنة، وإيجاد المناطق الاربعة لخفض التوتر في سوريا.

وشارك في هذا الاجتماع علي مملوك مستشار الامن القومي السوري ونظرائه العراقي فالح فياض والايراني علي شمخاني والروسي نيكولاي باتروشيف.

وياتي الاجتماع بعد توصل الدول الضامنة (روسيا ايران تركيا) خلال اجتماع استانا الاخير لاتفاق بشان اقامة 4 مناطق "خفض الصراع" في سوريا لمدة 6 اشهر, دخل حيز التنفيذ 6 ايار الجاري, ويستثني الاتفاق تنظيمي "داعش" و "النصرة".

وجاء الاجتماع بعد نحو شهر على عقد اجتماع سوري ايراني روسي في موسكو , على مستوى وزراء الدفاع, حيث تم الاتفاق على تعاون البلدان الثلاث لمحاربة الارهاب.

وعقد اول اجتماع بين وزراء الدفاع في دول سوريا وروسيا وايران في طهران في حزيران 2016 لبحث المزيد من التعاون والتنسيق لحفظ الاستقرار في المنطقة.

وتعد روسيا وايران من اهم الدول الداعمة للنظام السوري, حيث افشلت روسيا من تبني قرارات في مجلس الامن تسمح بالتدخل العسكري ضد النظام, وتدخلت عسكريا في ايلول الماضي لمساعدته في الحرب المستمرة منذ 5 سنوات, في حين تدعم ايران النظام عسكريا.