توفيت طالبة معهد مالي ومصرفي يوم الثلاثاء، جراء سقوطها عن الطابق الرابع في أحدى الوحدات السكنية في المدينة الجامعية بدمشق.

وذكرت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الطالبة سهر مهنا من مدينة شهبا في السويداء, وهي طالبة معهد مالي ومصرفي سنة ثانية، توفيت بعد سقوطها عن الطابق الرابع في الوحدة السكنية 25 في المدينة الجامعية "الهمك" بدمشق.

وأشارت المصادر إلى أن سهر سقطت في ظروف غامضة من الطابق الرابع، حيث نقلت إلى إحدى مستشفيات العاصمة لتفارق الحياة هناك.

وتأتي هذه الحادثة بعد اسبوع من سقوط شاب من الطابق الرابع في المدينة الجامعية "الهمك" أيضاً.