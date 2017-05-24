كشفت نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح صفاء أوتاني يوم الأربعاء، عن دراسة قائمة حالياً لتقييم واقع التعليم المفتوح في الجامعات السورية.

وأوضحت اوتاني, في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, ان "وزارة التعليم العالي وجهت ضمن خطتها لضرورة إعادة تقييم التعليم المفتوح ليكون في المسار الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه".

وانتقدت أوتاني الاتهامات المستمرة التي توجه للتعليم المفتوح بأنه "عالة على التعليم العالي"، مبينة أنه ليس كما يصفه البعض، حيث يحقق " إيرادات كبيرة وصلت في بعض الأوقات إلى مليار ونصف المليار سنوياً، لكنها انخفضت إلى النصف حالياً نتيجة ظروف الأزمة".

وكان معاون وزير التعليم العالي لشؤون الطلاب رياض طيفور اعتبر مؤخرا أن التعليم المفتوح لم يحقق الغاية المرجوة منه , بعد أكثر من عقد على اعتماده ببرامج مختلفة، واقترح أن يقام لهذا النظام إعادة تقييم.

وقال إن "دراسة أجراها بنفسه في العام الدراسي 2012-2013 والتي خرجت بنتائج غير مريحة، حيث تبيّن من خلالها تدني نسب الخريجين إلى درجة الانكماش كما في برنامج الدراسات القانونية، حيث بلغت النسبة بحدود الـ 5% وأقل في بعض الجامعات"ز

وأشارت أوتاني إلى وجود عدد من الطلاب لا يسجلون المواد جميعها، مضيفة أن البرامج حالياً تحقق ريعاً مقبولاً، علماً أن رسوم التعليم المفتوح تعادل 10 % فقط من رسوم التعليم الخاص، بحيث إن أقل مادة في الجامعات الخاصة بـ50 ألف ليرة سورية.

وكانت وزارة التعليم العالي أصدرت العام الماضي، قرارا برفع الرسوم الجامعية للتعليم الموازي والمفتوح.

يذكر أن نظام التعليم المفتوح أحدث في الجامعات الحكومية السورية بموجب المرسوم رقم /383/ تاريخ 29/7/2001 المتضمن جواز قبول عدد معين من الطلاب من حملة الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها في نظام التعليم المفتوح أو الطلاب المنقولين من جامعات سورية أخرى حكومية وخاصة.