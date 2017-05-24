زار وفد ايراني, برئاسة مستشار النائب الأول للرئيس الايراني سعيد أوحدي, العاصمة دمشق, يوم الاربعاء, بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية مع سوريا.

واوضح رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس, خلال لقائه الوفد, أن هدف الزيارة هي "تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بين سوريا وايران, وتذليل العقبات أمام تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما في مختلف المجالات الخدمية والاقتصادية".

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واعرب خميس عن رغبة الحكومة السورية بأن تكون العلاقات الاقتصادية مع إيران" متطورة جدا" من خلال "إنشاء شركات ومصانع ورفع مستوى التبادل التجاري إلى أفضل مستوى ".

وأشاد خميس بمواقف ايران الداعمة لسوريا في ظل الحرب التي تتعرض لها والعقوبات الاقتصادية أحادية الجانب والقسرية التي تستهدف البلاد".

وناقش خميس مع الوفد العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وكان خميس زار طهران لمدة 4 ايام مطلع العام الجاري, والتقى كبار المسؤولين الايرنيين, وتم التوقيع على 5 اتفاقيات, منبثقة عن اتفاقية التعاون الاقتصادي المشترك الموقعة منذ أكثر من عام.

وكانت الحكومة السورية وإيران وقعتا في 2015, اتفاق تعاون اقتصادي في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة وزيادة الاستثمارات المشتركة وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال.

ويحرص البلدان على تنظيم وتبادل الزيارات بشكل دائم, حيث شهدت في الفترة الاخيرة زيارات متكررة لمسؤولين في كلا البلدين.

يشار الى ان طهران تقدم دعماً عسكرياً واقتصادياً للنظام السوري, خلال الازمة, وتسانده في معاركه ضد التنظيمات المسلحة المنتشرة في البلاد.