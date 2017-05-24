مشهد دائم... مقتل وإصابة أطفال بقذائف على مدينة دير الزور الاخبار المحلية شارك

لقي طفلين مصرعهما واصيب 3 اخرين جراء سقوط قذائف صاروخية, مصدرها تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), على مدينة دير الزور.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان عناصر تنظيم “داعش” أطلقوا قذائف صاروخية على حي الجورة بمدينة دير الزور, مما أسفر عن مقتل طفلين واصابة 3 اخرين". وجاءت الحادثة بعد يومين على مقتل شخص واصابة 16 جراء استهداف حي هرابش في دير الزور بالقذائف. تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وتعرضت احياء بمدينة الزور, في الفترة الأخيرة, لاسيما الجورة وهرابش والقصور, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, مصدرها تنظيم "داعش", اسفرت عن سقوط ضحايا. وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا , لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا. سيريانيوز

2017-05-24 18:22:36 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





طباعة المقال

ارسل الموضوع الى صديق

شارك بالتعليق