كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان أسعار بعض أصناف الخضراوات انخفضت خلال الأسبوعين لـ50%, مقابل ارتفاع أسعار الألبان والأجبان والفروج حتى 20%, فيما اشارت الى اتخاذ اجراءات للحد من ارتفاع سعر التمور, من خلال الاتفاق على استيراد المادة من ثلاث دول عربية.

واوضح مصدر مسؤول في الوزارة, في تصريح لصحيفة (الوطن) المحلية, ان " الأسعار في الأسواق تشهد مسارين متناقضين، ففي الوقت الذي تسجل فيه معظم الخضر انخفاضات سعرية منذ قرابة أسبوعين وصل بعضها لأكثر من 50% مثل مادتي البطاطا والبندورة، بدأت أسعار مواد غذائية أخرى بالارتفاع بنسب متفاوته مثل الألبان والأجبان والتي سجلت زيادة خلال الأيام الأخيرة بنسبة تقترب من 15%".

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واشار المصدر الى ارتفاع سعر الفروج بنسبة تصل إلى 20%, بسبب تحول الاستهلاك من مادة اللحوم الحمراء نحو الفروج, بسبب ارتفاع اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية وخاصة لحوم الخروف"، مبيناً أن "سعر هذه اللحوم سجل نحو 6 آلاف ليرة للهبرة".

وحول إجراءات الوزارة للحد من سعر التمور التي يزيد الطلب عليها في شهر رمضان, أكد المصدر "وجود موافقة لاستيراد التمور من ثلاث دول هي العراق وإيران والجزائر وأنه من المتوقع خلال الأيام القادمة بداية وصول هذه الكميات المستوردة".

وكان وزير التجارة الداخلية عبد الله الغربي أصدر في وقت سابق تعليمات وتعاميم إلى المديريات التابعة لوزارته في المحافظات تتضمن البدء باتخاذ إجراءات وتدابير لضبط حركة الأسواق وتوفير المواد الغذائية والاستهلاكية الضرورية والتشديد على مراقبة أسعار ومواصفات المواد خلال شهر رمضان .