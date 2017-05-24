نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مصادر في وزارة الدفاع (بنتاغون) قولها، إن طائرات مقاتلة تابعة للجيش النظامي بدأت العودة إلى قاعدة الشعيرات الجوية في ريف حمص.

ونقلت (ان بي سي نيوز) الأمريكية عن ثلاثة مصادر في وزارة الدفاع الأمريكية دون أن تسمهم قولهم ، السوريين أعادوا بناء قسم من البنية التحتية التي دمرت في القاعدة. وفي الأيام القليلة الماضية، بدأوا في إعادة نشر مقاتلات "سو -22 " و"ميغ - 23" في القاعدة الجوية".

وأضاف أحد المصادر "في القريب، سيبدؤون الإقلاع من هناك".

وكان الجيش الأمريكي، أطلق نيسان الماضي، 59 صاروخا من طراز توماهوك من مدمرتين للبحرية الأمريكية على مطار الشعيرات العسكري (طياس)، جنوب شرقي مدينة حمص، وسط سوريا، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بذلك، للرد على هجوم كيميائي على خان شيخون في ريف إدلب.

واستهدف هجوم بالغازات السامة بلدة خان شيخون في نيسان الماضي, أسفر عن سقوط عشرات القتلى والمصابين, حيث تم تحميل النظام السوري مسؤولية شن الكيماوي على المنطقة , الأمر الذي نفاه الأخير, داعيا إلى إجراء تحقيق في الحادثة.

سيريانيوز