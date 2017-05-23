أثارت تقنية جديدة لشحن الهواتف الذكية الجدل حول اعتمادها، كونها تعمل لمرة واحدة ويتم التخلص منها بعد عملية الشحن.

وبحسب "سكاي نيوز"، فإن التقنية المبتكرة عبارة عن شريحة شحن تستخدم لمرة واحدة فقط، حيث تقوم بتخزين الطاقة بداخلها ثم وصلها بالهاتف وعند الانتهاء منها يتم التخلص منها.

ورغم أن الابتكار يعتكد على قضية الشحن لمرة واحدة ورمي الشريحة، إلا أن هذه النقطة أثارت الكثير من الجدل لما تحمله من خطورة على البيئة، لما تسببه من زيادة انتشار النفايات الإلكترونية والنفايات الأخرى العادية.