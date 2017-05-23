أكد العديد من مستخدمي "تويتر" أنهم يتعرضون لمشاكل تمنعهم من الوصول للشبكة وتطبيقها.

وبحسب صحيفة The Independent، فإن رسالة الخطأ ظهرت لبعض المستخدمين في بريطانيا وفرنسا، وإسبانيا، وهولندا، واليابان، لكنها لم تصب جميع المستخدمين في تلك الدول، في حين لم تسجل أي مشاكل في الوطن العربي.

وبدورها، نشرت "تويتر" تغريدة على حسابها الرسمي تؤكد وجود المشكلة، وقالت "هناك مشاكل منعت البعض بالفعل من التغريد أو من الدخول إلى الشبكة"، مشيرةً إلى أنها تعمل لإعادة الأمور لطبيعتها، دون الكشف عن سببها.