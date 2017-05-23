تختبر "آبل" شاشات قابلة للطي خاصة بالساعات الذكية والأجهزة القابلة للارتداء، بالتزامن مع اختبار تكنولوجيا OLED .

وبحسب phonearena، فإن النظام الذي تختبره "آبل" يسعى لزيادة وظائف ساعات الشركة مع بيع الملحقات الإضافية بشكل منفصل، لكن من غير الواضح حتى الآن، متى يمكن أن تبصر هذه الإختبارات النور من ناحية التطبيق.

وتسعى "آبل" لتطوير شاشات دون حواف ومنتجات تحوي وحدات اتصال مدمجة للاتصال اللاسلكي، وحاليًا تركز على السوار الذكي المتغير مثل السوار المدمج به مراقب الجلوكوز.