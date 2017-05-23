بدأت "فيسبوك" باختبار ميزة جديدة ظهرت لدى بعض المستخدمين، تتيح لهم طلب الطعام عبر خيار جديد في تطبيقها وموقعها باسم (طلب الطعام أو Order Food) ويظهر ضمن القائمة الجانبية الرئيسية.

وبحسب موقع techcrunch، فإنه عبر الدخول إلى خيار طلب الطعام تظهر للمستخدم صفحات عدة مطاعم وتحت كل منها خيار Start Order يمكن للمستخدم بالضغط عليه، أن يدخل لقائمة المأكولات للاختيار والطلب.

وتتم عملية طلب الطعام بأكملها ضمن "فيسبوك" بدءاً من الاختيار ثم طلب الكميات وحتى الدفع دون الحاجة للمغادرة إلى تطبيق أو موقع آخر.

وتعمل هذه الخدمة بالتعاون بين "فيسبوك" وخدمتي Delivery.com أو Slice لتقديم خدمات طلب الطعام، لكن لم يتم الإعلان رسمياً عنها وهي محصورة بنطاق ضيق في الولايات المتحدة.