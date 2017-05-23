استطاع أحد الباحثين الأمنيين تطوير أداة لفك تشفير الملفات المتضررة من هجمات الفدية WannaCry، وذلك دون الحاجة لدفع فدية للمهاجمين.

وبحسب "عالم التقنية"، فإن الباحث Benjamin Delpy طور أداة باسم wanakiwi، تستخدم مع أنظمة ويندوز من "إكس بي وحتى "7، لكن بشرط أن لا يكون الجهاز قد توقف عن العمل بعد الإصابة، لأن ذواكر الحاسب تفقد البيانات بمجرد إعادة تشغيله أو إيقافه.

وتقوم الأداة المبتكرة بفحص ذواكر الحاسب للبحث عن الأعداد الأولية، وهي الأعداد التي تستنتد عليها خوارزميات التشفير للبدء في إنشاء أنماط تشفير الملفّات، وبعد الحصول على الأرقام، تقوم الأداة بخلق مفاتيح لفك تشفير الملفات اعتمادًا عليها.

وأصابت هجمات WannaCry الأكبر في التاريخ، أكثر من 300 ألف حاسب في أكثر من 150 بلد حول العالم، مع قفل بيانات المستخدمين وتشفيرها وطلب فدية مالية لقاء فك تشفيرها.



وللحماية من هجمات WannaCry يجب تثبيت التحديثات التي أرسلتها "مايكروسوفت" التي سدت الثغرة التي استغلّتها أداة WannaCry منذ 14 آذار 20177، حيث أصابت الهجمات كل من لم يثبت التحديث.