الحكومة توافق على تعيين خريجي الكليات التطبيقية في الجهات العامة الاخبار المحلية شارك

وافق مجلس الوزراء يوم الثلاثاء على تعيين خريجي الكليات التطبيقية في الجهات العامة للدولة كما درس المجلس مشروع قانون باعفاء الابقار المستوردة بقصد التربية.









ووافق المجلس, في جلسته الاسبوعية, على كتاب وزارة التعليم العالي المتعلق بتعيين خريجي الكليات التطبيقية من جميع الاختصاصات وذلك نظرا لاقتراب تخريج الدفعة الأولى من الدارسين في هذه الكليات حيث اقترحت الوزارة مخاطبة الجهات العامة ذات الطبيعة الإنتاجية لبيان حاجتها من الخريجين ليصار إلى تعيينهم.



وأقرت في عام 2013 اللجنة الوزارية الخاصة بوضع سياسات وإستراتيجيات التعليم الفني والمهني وتطويره المقترحات المتعلقة بتخفيض نسبة القبول في التعليم المهني إلى 30% وإحداث كليات تطبيقية مدة الدراسة فيها أربع سنوات، وتمنح إجازة في العلوم التطبيقية.



وتم في 2013 افتتاح ثلاث كليات تطبيقية في جامعات دمشق وتشرين والبعث لاستقبال طلاب مدارس ومعاهد التعليم التقاني.



ويُعد التعليم التقاني بمراحله المختلفة رافداً أساسياً ومهماً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك من خلال إعداد تقنيين بمستويات تعليمية متعددة مؤهلين علمياً وعملياً وقادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة المستخدمة وممارسة العمل فور تخرجها لاطلاعها المسبق على بيئة العمل ومؤهلين للتفاعل مع الحاجات المتغيرة لسوق العمل. تأتي هذه الكلية استكمالاً البناء العمودي للتخصصات التقانية إضافة للتدريب المهني والتعليم الفني والمعاهد التقانية ولمواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة.



وفي سياق اخر, درس المجلس مشروع قانون بإعفاء الأبقار المستوردة بقصد التربية من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى لمدة عامين من تاريخ 4-6-2017 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.



وبررت الحكومة دراسة هذا القانون بانه ياتي لترميم قطيع الثروة الحيوانية من الأبقار ورفده بسلالات أجنبية ذات إنتاجية عالية ما يؤدي إلى توفير المنتجات الحيوانية الضرورية للاستهلاك المحلي وتشجيعا للموردين والمربين.



سيريانيوز

2017-05-23 19:58:55 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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